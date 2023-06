La dedica di Marco Mazzoli dopo la vittoria all'Isola: «A Paolo Noise e Chico Forti». Ecco che cosa ha detto

Marco Mazzoli ha vinto l'Isola dei Famosi 2023 andata in onda lunedì 19 giugno aggiudicandosi il montepremi da 100 mila euro, metà del quale andrà in beneficienza. Il conduttore radiofonico dello "Zoo 105", ha voluto dedicare la vittoria, tra gli altri al suo amico Paolo Noise e a Chico Forti.

Il discorso

Emozionato e felice Marco Mazzoli è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2023. Ecco che cosa ha detto nel suo discorso finale durante la diretta di lunedì 19 giugno: «Devo ringraziare tutti perchè sono stato veramente una brutta persona. Devo ringraziare l'uomo che ha creduto in me dal giorno uno, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell'uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio»

Poi la dedica più sentita: «Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perchè gliel'ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie e a una persona che si chiama Chicco Forti che era dentro di me quando pensavo "ma come fai quando tu hai una data di uscita mentre che Chicco Forti che è in galera da 24 anni ingiustamente senza una data d'uscita?". Ciao Chicco non vedo l'ora di venirti a trovare in galera»

Chi è Chico Forti

Enrico Forti, meglio conosciuto come Chico Forti , è un ex produttore televisivo e velista italiano.

