Marco Mazzoli, il re dell'Isola: «Omofobia, accuse squallide. Cristina Scuccia e l'amore? Io so tutto»

Dove si trova ora?

«Sono venuto direttamente a casa a Miami con mia moglie. Dopo 64 giorni ho dormito su un letto vero».



Ieri si è collegato con la radio, non doveva staccare?

«Sono andato in onda perché mi mancava troppo e perché lo Zoo mi ha fatto vincere, ma ora voglio stare con mia moglie. Sono cambiato davvero. Il Mazzoli della radio ci sarà sempre ma saprò integrarlo con il Marco che ho sempre tenuto nascosto perché pensavo non potesse piacere».



Lei ha detto di non sapere cosa sono le strategie…

«Non te lo consente proprio il gioco. Io mi ero messo d’accordo con la radio e la mia famiglia che avrei detto “Mi piace l’Averna” e loro mi avrebbero tirato fuori. Lo dicevo a ogni puntata ma poi non succedeva nulla».

Top e flop dei naufraghi?

«Dal giorno uno ho legato tantissimo con Pamela, Cristina che adoro, Luca e Andrea Lo Cicero.



Si spieghi meglio?

«Lui si è dichiarato bisessuale, “femminiell”, non c’è mai stato l’intento di offendere la sua sessualità. Anche perché io mi sono affezionato a Cecchi Paone e Simone, ho costruito una suite per fargli fare l’amore. L’omofobia è la cosa più lontana da me. Usare questa cosa per cercare notorietà la trovo la cosa più squallida del mondo».



Cristina Scuccia ha marciato sulla storia della “persona” che ama?

«No, lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei».

Un successo dedicato a Chico Forti.

«Il suo ergastolo contro cui stiamo combattendo in tanti mi ha dato la forza di resistere a una prigione che aveva una data di scadenza, a differenza della sua. Non ho mai conosciuto una persona così forte che ti accoglie sempre con un sorriso».

