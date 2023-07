Sophie Codegoni, tenera storia con Celine: «In attesa del latte, ci mangiamo anche le mani»

di Redazione web

Sophie Codegoni, da quando è diventata mamma, pubblica moltissime storie e post insieme alla sua bambina Celine. A volte, l'influencer viene attaccata dagli hater con commenti negativi che, però, puntualmente, ignora completamente. In questo momento, l'ex gieffina, il compagno Alessandro Basciano e la loro piccola si trovano in Puglia dove stanno trascorrendo un po' di giorni di riposo e relax.

Sophie Codegoni, nelle sue ultime storie, ha pubblicato un video in cui tiene in braccio la sua bambina Celine che cerca di "parlare". L'influencer, allora, scrive: «Continuo a ripetere e a farle vedere il labiale della parola "mamma" perché devo vincere la scommessa con il papà». La piccola, inoltre, si lamenta un po' perché ha fame e, infatti, continua a mettere le manine in bocca, quindi, l'ex gieffina dice: «Ma quanta fame abbiamo qui? In attesa del latte ci mangiamo anche le mani. Vedrai che tra due minuti arriva tutto».

Poco prima del video insieme a Celine, l'ex gieffina aveva, invece, mostrato ai suoi follower come la sua cagnolina BB stesse imparando a nuotare e di come si stesse divertendo ad entrare in acqua, uscire, correre in giardino e, poi, entrare di nuovo in vasca.

Sophie Codegoni e la vita da mamma

Molto spesso, Sophie Codegoni viene presa di mira sui social per il suo modo di fare la mamma che, a detta di alcuni utenti, non sarebbe proprio giusto. L'influencer, proprio nelle scorse ore, ha consigliato a tutti di non dare consigli non richiesti e soprattutto di non voler fare i pediatri a tutti i costi.

