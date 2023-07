Sophie Codegoni, l'obiettivo per l'estate: «Voglio friggere al sole»

di Redazione web

Sophie Codegoni si sta godendo le vacanze in Puglia insieme alla sua famiglia, ovvero il suo compagno Alessandro Basciano e la sua bambina Celine Blue. L'influencer, comunque, è molto attiva sui propri canali social in cui racconta, per filo e per segno, ai suoi follower, ciò che fa e come trascorre le giornate. Ad esempio, in una delle ultime storie pubblicate, l'influencer ha svelato qual è il suo proposito per l'estate.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

In una delle storie Instagram più recenti che Sophie Codegoni ha pubblicato, svela ai suoi follower quale sia lo scopo di questa estate: «Quest'anno voglio friggere al sole e vincere il premio della più abbronzata dell'estate. Anche se, prendere il sole mi annoia terribilmente, infatti, torno sempre a casa che sono una mozzarella».

In questi giorni, insomma, l'influencer si sta rilassando, anche se, nelle ultime ore, sui social si sono fatte sempre più insistenti alcune voci per cui lei e l'ex opinionista del GfVip, Sonia Bruganelli, avrebbero avuto uno scontro così violento da arrivare quasi alle mani. Al momento, Sophie non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al presunto litigio che, stando a quanto rivela Fabrizio Corona, sarebbe il motivo per cui Sophie se ne sarebbe andata da Avanti un Altro.

Sophie Codegoni in vacanza

Nonostante, Sophie Codegoni sia in vacanza ha sempre un po' di tempo da dedicare ai suoi follower ai quali sta presentando, giorno dopo giorno, i nuovi bikini della sua linea di costumi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 18:42

