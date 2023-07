Enrico Brignano insulta il cantante neomelodico e scoppia la polemica. Interviene la moglie: «C'è una spiegazione»

di Redazione Web

Enrico Brignano ha scatenato l'ira dei napoletani dopo le offese rivolte a un cantante neomelodico. La polemica tra lui e Mario Forte è sempre più accesa dopo che l'attore ha appellato come "pattume" il video in cui si vede il cantante in una sua esibizione durante un baby shower. Sul comico romano si sono riversate decine e decine di insulti, ma a tal riguardo è voluta intervenire la moglie di Brignano, Flora Canto, di origini partenopee.

Le parole della moglie

Flora ha voluto smorzare un po' i toni e in una storia su Instagram ha affermato: «Cari amici napoletani... tranquilli. Sarà Enrico a parlare con il cantante e a spiegare l'accaduto. È tutto ok. Noi amiamo follemente Napoli e la musica napoletana». Parole che però non sembrano aver avuto l'effetto desiderato, visto che gli insulti sul profilo di Brignano continuano e hanno spinto l'attore a bloccarne alcuni.

Il messaggio del cantante

Dopo il commento Forte aveva replicato con un lungo messaggio, e molto toccante: «Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci.

