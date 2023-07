Enrico Brignano e il commento al cantante neomelodico: «Pattume». Sui social esplode la polemica

di Redazione Web

Enrico Brignano nella bufera. Nonostante il celebre comico romano sia molto attento alla privacy e raramente i giornali di gossip scrivono di lui, ora è finito nel mirino dei rumors. Il motivo? ll commento di Brignano sotto a un video del cantante neomelodico Mario Forte. Nel video si vede il cantante in una sua esibizione durante un baby shower, una di quelle feste che si organizzano per rivelare il sesso del nascituro, e Brignano ha scritto: «Pattume».

La replica

Un commento che ha indignato molta gente. Non è chiaro a cosa si riferisse Brignano, ma è probabile che si riferisse all’evento e non a Mario Forte e alla sua professione. Ma il cantante neomelodico non è rimasto in silenzio, sentendosi offeso, e ha replicato pubblicando una serie di stories nelle quali ha espresso tutto il suo disappunto. «Caro Enrico.

Il sostegno

Accanto a Mario Forte, in molti hanno preso le sue difese, scagliandosi contro l'attore romano. Tra i tanti c’è stata anche Nancy Coppola che ha pubblicato una story nella quale ha difeso a spada tratta il collega cantante e si è scagliata contro Brignano e la sua comicità: «Caro Enrico Brignano sono profondamente dispiaciuta di quello che ho letto, di quello che tu hai scritto sotto al video del mio collega Mario Forte offendendolo e chiamandolo pattume semplicemente perché stava facendo il suo lavoro. Eppure non mi sembra che qualcuno ti abbia mai chiamato monnezza per le tue battute “ironiche” che fanno cag**e». A tutto questo, però, Brignano non ha ancora risposto: cosa farà? Resterà in silenzio? o replicherà?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 22:26

