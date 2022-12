Che tempo che fa, Enrico Brignano show: dal pranzo di Natale al nuovo spettacolo

Ospite a Che tempo che fa, Enrico Brignano festeggia i suoi 30 anni di carriera. Per l'occasione, il comico festeggerà con un tour nei teatri a partire dal 31 dicembre a Palazzo dello sport (all'Eur di Roma) con lo spettacolo "Ma... diamoci del tu". Il comico romano racconta a Fabio Fazio alcune parti del suo matrimonio con Flora Canto, ma ironizza soprattutto sul pranzo di Natale, ormai alle porte. «Per esorcizzare la povertà, a Roma si prepara come se non ci fosse un domani» dice Enrico, provocando la risata del conduttore.

«Abbiamo comprato casa nuova, e sfonderemo la parete per poter stare tutti insieme il 24 e il 25» continua Brignano.

Lo show

«Te pensa che tanto son contento di festeggiare Natale che a Capodanno lavoro» conitinua a scherzare Enrico. Il comico inizierà il tour proprio a Roma, sua città Natale, il 31 dicembre. Poi, proseguirà fino a Marzo in molti teatri d'Italia, da nord a sud.

Il comico è da poco convolato a nozze con la sua Flora Canto, sabato 30 luglio. Insieme i due hanno due figli. La location scelta è stata a Palo Laziale, non lontano da Ladispoli, sul mare. La coppia vip, insieme dal 2014, pochi mesi fa aveva annunciato via social il matrimonio, prima con la proposta a Verona e poi con le pubblicazioni al Comune di Roma. A organizzare l’evento è stata Eva Presutti, wedding planner da 74,4mila followers su Instagram. Il menu è stato invece deciso, insieme agli agli sposi, dallo chef Antonio Magliulo, che da anni lavora nell’hotel. La sposa ha scelto come testimone, l’attrice e conduttrice Tosca D’Aquino. Con lei, la compagna di scuola Erica e due amiche storiche, Benedetta e Isabella. Invece il comico ha voluto al suo fianco il fratello Rino e altri due amici.

