Chiara Ferragni, l'addio al nubilato di Francesca a Mykonos: ecco chi c'era. Le nozze a settembre in Emilia

di Redazione web

Iniziati ufficialmente i festeggiamenti dell'addio al nubilato di Francesca, sorella minore di Chiara Ferragni. Nel resort di lusso a Mykonos, le sorelle in compagnia di Valentina e tantissimi altri amici si stanno dedicado ad una vacanza in vista delle nozze che si terranno il 9 settembre, nel Castello di Rivalta, anche noto come Castello dei Conti Zanardi Landi, nel comune di Gazzola in provincia di Piacenza.

Chiara Ferragni e l'abbondante colazione "brandizzata": tutto quel cibo verrà sprecato?

Chiara Ferragni, Vittoria e Leone pazzi di nonna Marina Di Guardo. La «felicità» nelle foto della vacanza in Sardegna

Il matrimonio di Francesca Ferragni

Riccardo Nicoletti è il promesso sposo di Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni. Il matrimonio è vicino e si terrà in una spendida cornice dell'Emilia Romagna.

L'addio al nubilato è appena iniziato.

Non è difficile immaginare Francesca Ferragni in abito bianco in quanto l'outfit per il primo giorno a Mykonos è un due pezzi con una lunga gonna con spacco, chiaramente bianchi, che le risalta una leggera abbronzatura e la schiena scoperta, oltre a riflettere il sorriso di chi aspetta un momento tanto importante, quanto unico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA