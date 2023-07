Chiara Ferragni, Vittoria e Leone pazzi di nonna Marina Di Guardo. La «felicità» nelle foto della vacanza in Sardegna

di Redazione Web

L'estate è un periodo complicato per chi lavora, perché scuole e asili chiudono e non si sa dove lasciare i propri figli. Come fare? Vengono in aiuto le nonne. E lo sa bene Chiara Ferragni che nelle ultime ore si trova a Londra in occasione di Wimbledon mentre i suoi figlioletti, Vittoria e Leone si trovano in Sardegna con la nonna, Marina Di Guardo. D'altronde: «I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati nonni», così scrive Sam Levenson. E per i piccoli di casa Ferragnez è proprio così.

Infatti, nelle ultime ore, Vittoria e Leone sono stati ripresi mentre giocano e si divertono spensieratamente con la nonna in vacanza in Sardegna. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Ferragni, Vittoria ruba la scena (di nuovo) nella foto con i figli: ecco perché

Chiara Ferragni, foto in reggiseno sui social. Una fan: «L'hai messo per zittire gli hater», e lei risponde così

Leone e Vittoria con la nonna

Marina Di Guardo ha pubblicato nel suo profilo Instagram alcuni momenti della giornata con i suoi nipotini che giocano e si divertono in piscina. La mamma di Chiara Ferragni, sul suo profilo social, ha anche mostrato un video della piccola Vittoria che si scatena durante il pianobar organizzato in un resort. «Felicità», ha scritto Martina Di Guardo a corredo del post Instagram con l'aggiunta di tre cuoricini rossi.

Numerosi sono stati i commenti dei fan che hanno particolarmente gradito questi momenti tra nonna e nipotini. «Vorrei che anche i miei nipotini avessero una nonna così.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA