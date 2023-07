Chiara Ferragni, foto in reggiseno sui social. Una fan: «L'hai messo per zittire gli hater», e lei risponde così

di Redazione Web

Dici Chiara Ferragni e immagini la bionda imprenditrice, sorridente e entusiasta, piena di energie per i suoi progetti, professionali e personali. Ma, ovviamente, anche una donna di grande successo come lei, deve fare i conti soprattutto con i commenti negativi degli hater. Ma facciamo un passo in avanti. Nelle ultime ore, l'influencer ha pubblicato una serie di foto scattate durante la sua vacanza in Puglia con una tenera didascalia a corredo: «Bye for now Puglia, ti amo sempre e per sempre. Can't wait to back», che tradotta significa «ciao di nuovo Puglia. Non preoccuparti torno presto». Ma ad attirare l'attenzione di Chiara Ferragni è stato un commento di una sua fan. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

In questi giorni, Chiara Ferragni ha approfittato di una pausa relax ed è ritornata in Puglia. Tutto normalmente è stato tracciato sui social e l'influencer ha sempre mostrato un amore particolare per questa regione. E proprio nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha pubblicato una carrellata di foto ricordo in Puglia. Tra queste, un selfie dell'influencer in cui si mostra in reggiseno nero. Così, una fan ha esordito: «Hai messo la foto in reggiseno per zittire gli hater, finalmente». E Chiara Ferragni ha così risposto: «In realtà è il bikini», il tutto accompagnato da un emoji sorridente.

Ancora una volta, l'imprenditrice ha dimostrato di non dare molto peso alle critiche degli hater che sono sempre pronti a puntare il dito contro di lei.

