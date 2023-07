Chiara Ferragni, l'outfit non convince. Gli haters: «In inverno mezza nuda, in estate super vestita»

di Redazione Web

«Non perdere mai la tua essenza» è l'ultimo mantra pubblicato da Chiara Ferragni. Seduta sul letto con una maglia verde militare e dei pantaloncini neri, indossa anche delle cuffie per ascoltare la musica e.. stivali invernali. Dal letto, Chiara lancia un messaggio importante, ossia quello di restare se stessi.

Un consiglio? Sembrerebbe di sì, ma gli haters l'hanno interpretata diversamente. E, ovviamente, non si sono risparmiati di scrivere commenti al veleno attaccando la moglie di Fedez. «Stavolta ha esagerato è gonfia di acido ialuronico guance», scrive un utente riferendosi ai ritocchi che a detta sua l'influencer avrebbe usato. E non solo: in molti criticano anche l'outfit della Ferragni sostenendo che non rispecchi per niente il periodo in corso.

Aurora Ramazzotti, «primo viaggio in treno» per Cesare. E nonna Michelle Hunziker porta la "schiscetta"

Antonella Fiordelisi e la frecciatina sui social: «Il karma esiste»





Commenti al veleno

«In inverno mezza nuda ..in estate super vestita», «Ero così abituata vederla nuda che vederla con i vestiti sembra strana», «Un po’ caldo per queste essenza», «No però gli stivali con 50 gradi no.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA