Ilary Blasi, Noemi Bocchi e la foto che fa impazzire il web: «Ma sono uguali?»

Rivalità alle stelle. Ormai la soap opera Francesco Totti-Ilary Blasi è una centrifuga sempre attiva e ogni dettaglio diventa un'aggiunta a qualcosa. Entrambe bionde, entrambe belle donne, entrambe legate all'ex capitano Totti, Noemi Bocchi e Ilary sono state fin da subito paragonate per la somiglianza. Nonostante, però, l'ex numero 10 della Roma abbia ribadito mesi fa al Corriere che per lui sono molto diverse, il web non si placa. E proprio poche ore fa, sembra che Noemi abbia dato in pasto agli hater un altro particolare per farsi paragonare a Ilary. Nelle sue stories Instagram, la compagna di Totti pubblica una foto in cui è seduta in un jet privato con un cappello da cowboy e lo sguardo rivolto verso il finestrino. Un'immagine che ricorda molto quella dell'ex moglie di Totti di qualche giorno fa.

In viaggio

Qualche giorno fa, infatti, Ilary aveva pubblicato una story sul suo profilo mentre era in partenza per Rio col suo Bastian.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 18:04

