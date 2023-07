Antonella Fiordelisi e la frecciatina sui social: «Il karma esiste»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove, ogni giorno, pubblica moltissimi contenuti tra video, foto o storie. Nelle ultime che ha postato, la modella scrive una frase che alcuni suoi fan hanno interpretato come una frecciatina nei confronti di chi, per un verso o per un altro, non ha creduto nelle sue capacità. Altri, invece, pensano che l'ex gieffina non si stesse riferendo a nessuno in particolare.

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha pubblicato una storia in cui passeggia e, nello stesso momento, realizza un video selfie. L'ex gieffina, poi, scrive: «Il karma esiste» e sorride. A chi si sarà voluta riferire? In tanti pensano che l'influencer, in qualche modo, stesse pensando alla storia finita con Edoardo Donnamaria. Altri, invece, credono che sia semplicemente una frase per dimostrare a tutti coloro che non credevano in lei, che i sogni si possono realizzare. Infatti, Antonella, ultimamente, sta portando a termine molti progetti lavorativi importanti. Ad esempio, ha creato il suo brand di collane e cavigliere che ha riscosso molto successo sui social, oppure, proprio nei giorni scorsi, ha sfilato per un brand ricevendo moltissimi complimenti.

La fine della storia con Edoardo Donnamaria

Da quando Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati, nessuno dei due è più tornato a parlare della loro relazione. L'influencer è tornata a Milano, mentre l'ex gieffino è rimasto a Roma, sua città natale.

