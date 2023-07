Antonella Fiordelisi, stress e zero riposo: «Spero di recuperare i chili persi»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi sta vivendo un periodo molto stressante della sua vita, sia a livello lavorativo che a livello sentimentale. L'ex gieffina, infatti, come racconta spesso ai suoi milioni di follower, non riesce mai a fermarsi o a prendersi un momento per se stessa e, ora, la stanchezza si sta facendo sentire. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, l'influencer ha spiegato di sentirsi davvero esausta.

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi

Da quando l'esperienza al GfVip di Antonella Fiordelisi è terminata, l'influencer non ha più avuto modo di riposarsi. Infatti, sono nati nuovi progetti lavorativi che l'hanno tenuta (e la stanno tenendo) molto impegnata, poi, ha ideato e creato la sua linea di gioielli, ovvero The queen scacco matto e, infine, ha vissuto una delusione d'amore molto dolorosa. Infatti, la storia con Edoardo Donnamaria è finita per sempre e l'influencer ha sofferto molto. Proprio nelle ultime storie postate ha raccontato tutto lo stress di questo periodo: «Mi sento stanca. Forse è perché non sto mai ferma? E, poi, soffro molto la solitudine». Inoltre, alcune ore fa, Antonella ha pubblicato una foto di un piatto di pasta e ha scritto: «Speriamo di recuperare i chili persi».

La storia finita (male) con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi, inoltre, è da poco tornata a vivere in pianta stabile a Milano perché la sua relazione con Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea. L'influencer aveva lamentato una mancanza di attenzioni e rispetto da parte dell'ormai ex fidanzato.

