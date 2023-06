Edoardo Donnamaria risponde allo sfogo di Antonella Fiordelisi: «Non sta bene, vive i social in maniera tossica»

di Redazione web

Edoardo Donnamaria ha risposto, tramite le storie Instagram, allo sfogo che Antonella Fiordelisi ha filmato qualche ore fa. I due, stando a quanto raccontato dall'influencer, non stavano vivendo un periodo sereno a causa di più crisi che si erano susseguite. L'ex gieffino ha deciso di rispondere alla, quindi, ormai ex fidanzata, con un lungo pensiero in cui spiega il suo punto di vista e le sue motivazioni nel non volersi più fare vedere in compagnia di Antonella.

La storia Instagram di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, nella quale scrive: «Mi dispiace per come sono andate le cose, dirò poche parole: la privacy non c'entra nulla e l'ho spiegato più volte, ho deciso IO di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante. Non racconterò fatti privati perché sputtanare delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliano bene e soprattutto che la consiglino bene, non fate carne da macello, dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono, cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti.

La diretta Instagram di Antonella Fiordelisi

Alcune ore fa, tramite il proprio profilo Instagram, Antonella Fiordelisi aveva avviato una diretta in cui spiegava, in lacrime, ai suoi follower il motivo per cui con Edoardo Donnamaria non poteva più andare avanti. L'influencer ha detto: «Io ho dato tutto a questa persona che continua a trattarmi male, come non mi merito».

