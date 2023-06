Antonella Fiordelisi a lezioni di canto, nelle storie spunta l'indizio: si esibirà anche lei a breve?

di Redazione web

Antonella Fiordelisi è una delle ex concorrenti del GfVip che, da quando è terminato il programma, è più attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta un milione e mezzo di follower che la seguono molto appassionatamente e che non si perdono nulla di ciò che posta, sia che riguardi la sua vita sentimentale, sia che abbia a che fare con i suoi progetti di lavoro. L'influencer, ultimamente, sta lavorando a diverse cose e nelle ultime storie che ha postato su Instagram, sembra proprio che abbia intrapreso un'altra strada nuova (anche se non del tutto).

La storia Instagram di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ama condividere con i suoi numerosissimi follower tutto ciò che fa durante la giornata. Nelle sue storie più recenti si trova in una sala prova intenta a realizzare qualche vocalizzo per scaldare la voce, dietro di lei il vocal trainer Emanuele D'Onofrio che la accompagna con la tastiera. L'influencer, all'interno del video, ha scritto: «Buongiorno» accompagnandolo con l'emoticon di un microfono. I fan, quindi, si sono chiesti se, prima o poi, vedranno anche lei esibirsi su un palco, come ha fatto alcune sere fa il suo fidanzato Edoardo Donnamaria che, tra i molti complimenti, è stato anche attaccato da qualcuno che non lo ritiene un vero musicista.

Antonella, comunque, non è proprio nuova per quanto riguarda la musica: qualche anno fa, infatti, aveva inciso una canzone intitolata DINDAN.

La canzone con Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi, quando ancora faceva coppia fissa con Francesco Chiofalo, aveva registrato la sua prima canzone intitolata, appunto, DINDAN. Si può dire che non fu proprio un successo, anche se, circolò molto sui social perché riproposta da diverse pagine che trattavano il trash.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 20:56

