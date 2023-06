Antonella Fiordelisi denuncia Gianluca Benincasa. Lui: «Come mi diverto ora... screenshot manent»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento molto intenso nella sua vita: tra il lancio del suo brand "Scacco Matto" e alcune liti con il fidanzato Edoardo Donnamaria, l'intromissione dell'ex fidanzato Gianluca Benincasa non ci voleva proprio.

Durante il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Antonella aveva spesso ricevuto messaggi e insinuazioni poco chiare da Gianluca Benincasa che affermava l'esistenza della loro relazione al di fuori del reality show, soprattutto quando la bella influencer iniziava la sua relazione con Edoardo Donnamaria.

Gianluca l'ha accusata di averlo tradito e di ingannare il pubblico a casa. Ma lei ha sempre negato tutto, dicendo che i due si erano lasciati poco prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Una volta uscita dal programma, Antonella Fiordelisi non ha atteso molto per andare dal suo avvocato e denunciare il suo ex fidanzato, accusandolo di diffamazione e stalking.

Nelle ultime ore è la notifica della denuncia a Gianluca Benincasa, che ha risposto su Twitter e su Instagram all'ex GfVip.

Antonella Fiordelisi e la frecciatina all'ex Gianluca Benincasa: «Che vite di me**a»

Edoardo Donnamaria squalificato al Gf Vip. Gianluca Benincasa: «C'è chi esce e c'è chi resta...»

E come mi diverto ora … — Gianluca Benincasa (@bengoal85) June 16, 2023

Antonella Fiordelisi denuncia l'ex e lui risponde così

Dopo l'arrivo della denuncia per diffamazione e stalking di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa ha commentato con un tweet in cui scrive: «E come mi diverto ora…».

Sulle storie Instagram aveva già annunciato ai suoi follower che avrebbe fatto di tutto per difendersi dalle malelingue e, poche ore fa, ha scritto: «Screenshot Manent» (Gli screenshot rimangono). L'ex fidanzato aveva annunciato l'esistenza di questi messaggi salvati tra lui e Antonella Fiordelisi che testimonierebbero l'esistenza di una loro relazione.

I fan di Gianluca Benincasa chiedono a gran voce la pubblicazione di questi messaggi, mentre i fan di Antonella Fiordelisi continuano a sostenere la loro beniamina, sicuri che non abbia nulla da nascondere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA