Antonella Fiordelisi lascia Twitter: «Troppe cattiverie, non sto bene». Cosa è successo

Da quando Antonella Fiordelisi è uscita dal Grande Fratello Vip, è sempre stata molto attiva sui social, soprattutto su Twitter, la piattaforma più cara a chi segue il reality show condotto da Alfonso Signorini. Antonella, infatti, proprio sul social network dei cinguettii ha un vasto numero di fan: i "Donnalisi" e i "Fiorde", ma, come spesso capita in questi casi, non mancano anche gli hater...

Antonella Fiordelisi contro gli hater

Mentre alcune ragazze idolatrano l'ex concorrente del GfVip, molti utenti la attaccano per qualsiasi motivo.

Soltanto poche ore dopo, però, l'influencer è tornata per salutare definitivamente Twitter: «Troppe cattiverie qui! Non è bello soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter». L'addio di Antonella Fiordelisi ha suscitato reazioni di ogni tipo: «Brava Antonella», «non sono cattiverie sono consigli di chi realmente ti vuole bene» hanno commentato alcuni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 15:34

