«Antonella Fiordelisi si venderebbe per una borsa»: duro scontro con l'ex, c'entra Micol Incorvaia. Cos'è accaduto

di Redazione web

Antonella Fiordelisi attaccata dall'ex fidanzato Gianluca Benincasa: «Giudica, ma si venderebbe per una borsa». Il commento del ragazzo arriverebbe dopo il tweet dell'ex schermitrice in cui ha scritto "De rustica progenie, semper villana fuit" e cioè, "Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre un individuo rozzo". Insomma, un dissing in piena regola, con tanto di citazioni latine. E per restare in ambito strettamente culturale, pare che ciò riguardi anche Micol Incorvaia, ma capiamo insieme cosa è successo.

Nikita e Diamante stanno insieme? La risposta nel video social: «Vogliamo fare le cose con più maturità»

Edoardo Donnamaria, hater scatenati: «Stai ancora con Antonella solo per hype». E lui perde la pazienza

Tweet come frecce per Antonella Fiordelisi

Secondo la ricostruzione dei fan della coppia composta da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, il tutto sarebbe nato da un commento della mamma di Micol Incorvaia.

Nel difendere la figlia, però, la mamma di Micol Incorvaia avrebbe attaccato Antonella che per difendersi ha pubblicato il suddetto tweet. Nonostante non vi siano riferimenti chiari, il fatto che si accusi la discendenza "rustica" e "villana", pare sia un chiaro riferimento a mamma e figlia.

A tuonarle contro, l'ex fidanzato Gianluca Benincasa che non ha perso occasione per attaccare la ragazza sostenendo che per soldi farebbe tutto: «Giudicano stirpe e famiglie persone che vengono da disastri genitoriali e che si venderebbero per una borsa Hermes», scrive su Twitter il ragazzo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA