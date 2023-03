Gf Vip, Edoardo Donnamaria squalificato. Gianluca Benincasa: «C'è chi esce e c'è chi resta...»

di Redazione web

Reazioni a valanga dopo la puntata del GfVip di ieri sera. La squalifica di Edoardo Donnamaria, per aver avuto atteggiamenti aggressivi e volgari negli ultimi giorni, ha gettato Antonella Fiordelisi in uno sconforto profondo. Fuori dalla Casa, invece, in molti hanno considerato i provvedimenti necessari e non sono mancate le frecciate di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella. «C'è chi esce e c'è chi resta» dice Gianluca in una story Instagram mentre viene ripreso a guardare il Gf Vip indossando il cappotto, prima di uscire.

Guendalina Tavassi infuriata: «Gf Vip, ma andassero a fanc***o se po di'? Dovrebbero uscire tutti. Edoardo te ne devi andare»

Edoardo Donnamaria a RTL 102.5: «Tutti invitati al mio matrimonio con Antonella Fiordalisi. Tranne Charlie Gnocchi». Ecco perché

Cosa ha fatto

In una Instagram story, l’ex della Vippona ha pubblicato una foto mentre indossa il cappotto, prima di uscire, con la televisione accesa e guarda proprio il Gf Vip, col volto di Donnamaria. «Mannaggia stavo uscendo» scrive sulla foto. E, accanto all’immagine di Donnamaria nello schermo della tv, ha aggiunto un altro messaggio ironico, «Spessore» riferendosi agli atteggiamenti dell’ormai ex concorrente.

La frecciata

Il gesto di Gianluca Benincasa sembra una sonora frecciatina a Edoardo Donnamaria. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non ha mai visto i ‘Donnalisi’ bonariamente, anzi ha sempre pensato che il volto di Forum non fosse quello giusto per lei. Infatti, nelle ultime settimane, il ragazzo ha più volte lanciato più volte frecciate social e non contro la schermitrice campana, che dichiarato di amare ancora, ma contro Edoardo.

La storia continua?

Non è chiaro cosa ci sia ora tra Antonella e Benincasa ma non sembrano essersi lasciati in maniera positiva e, ad inficiare sul loro rapporto, sarebbero stati i genitori di lei. «Non mi fermerò fin quando non li distruggerò sia mediaticamente che legalmente. Dimostrerò a tutti chi sono i Fiordelisi e quello che mi hanno fatto quanto è stato sbagliato» diceva Benincasa in un’intervista a Casa Pipol, dopo la denuncia di stalking ricevuta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA