Antonella Fiordelisi, in crisi con Donnamaria? Quel gesto che allontana la crisi: «Quando torno a casa...»

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del GfVip. L'influencer, mentre era all'interno della casa più spiata d'Italia, ha conquistato il cuore di migliaia di fan che hanno cominciato a seguirla molto appassionatamente anche una volta che il reality show è finito. Proprio per tenerli sempre aggiornati, l'ex gieffina pubblica moltissime storie sul proprio profilo e le ultime sembrerebbero scacciare tutte le voci di una crisi con Edoardo Donnamaria.

Le storie Instagram di Antonella Fiordelisi

Negli ultimi giorni, Antonella Fiordelisi è stata al centro del gossip per una presunta crisi che starebbe vivendo con il fidanzato Edoardo Donnamaria. I due avevano esplicitamente chiesto di non fare domande a riguardo e ieri, martedì 13 giugno, l'influencer ha festeggiato il suo onomastico con una cena alla quale l'ex gieffino non era presente. Oggi, però, mercoledì 14 giugno, Antonella ha pubblicato una storia che potrebbe essere sinonimo di una riappacificazione con il fidanzato. L'influencer, infatti, è accolta in casa dal cane di lui, il labrador retriever Ghoan, che le fa molte feste. Antonella, poi, scrive: «Ecco cosa succede appena arrivo a casa».

La storia d'amore tra Antonella ed Edoardo

La storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è nata all'interno della casa del GfVip. Inizialmente, la loro relazione è stata molto movimentata, anche se, una volta usciti i due si sono mostrati inseparabili fino al momento di questa presunta crisi che starebbero vivendo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 19:23

