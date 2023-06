Edoardo Donnamaria risponde a Pietro Tartaglione: «Siamo arrivati addirittura al bodyshaming»

di Redazione web

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione stanno dando spettacolo su Instagram. Nelle ultime ore, infatti, l'ex gieffino e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono scontrati sul social per pareri contrastanti sulla morte di Silvio Berlusconi. Anzi, al marito di Rosa Perrotta non è andato a genio l'atteggiamento di Edoardo che ha definito spocchioso e presuntuoso. L'ex concorrente del Grande Fratello gli ha risposto con alcune storie Instagram.

La risposta social di Edoardo Donnamaria

Nelle scorse ore, Pietro Tartaglione ha attaccato Edoardo Donnamaria definendolo presuntuoso e "solo un ragazzino". L'ex concorrente del GfVip ha, quindi, risposto con varie storie pubblicate sul proprio profilo Instagram. Nel primo video, scimmiotta l'ex Uomini e Donne imitando il suo accento e modo di parlare, poi, posta uno screenshot di un messaggio di Pietro che scrive: «Comunque, se vuoi, ti do un contatto in Turchia per farti mettere due peli in testa, non puoi andare in giro così». A questa immagine, Edoardo ha aggiunto: «Arriviamo addirittura al bodyshaming...

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Infine, nell'ultima storia pubblicata, Edoardo Donnamaria spiega: «Questa gente pensa di dovere insegnare l'umiltà alle altre persone e lo fa dando del ragazzino viziato nelle storie di Instagram, dicendo che "la famiglia dovrebbe prendermi a calci in c***". Intanto, ripongo grandi aspettative in te, in qualità di padre, se pensi che per educare servano due calci. Poi, tu mi insulti per i capelli, ma se fossi stato una persona fragile e con un grande complesso? Cioè, da parlare di idee diverse siamo arrivati a questo?».

