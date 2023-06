Edoardo Donnamaria, il ricordo di Berlusconi diventa un caso. Pietro Tartaglione (ex U&D): «Chi ca**o sei? Ragazzino viziato»

di Redazione web

Nelle scorse ore, a seguito della morte di Silvio Berlusconi, sono stati moltissimi i messaggi di condoglianze rivolti alla famiglia dell'ex premier. Molte le celebrità (più o meno) note che hanno voluto ricordarlo con una storia su Instagram, condividendo un aneddoto o semplicemente un messaggio di saluto. Anche Edoardo Donnamaria ha voluto porgere il suo ultimo pensiero al Cavaliere, ma non è riuscito a trattenersi dal mandare una frecciatina. Pietro Tartaglione, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha risposto pubblicamente alla stoccata dell'ex Gfvip (sentendosi forse preso in causa), ma ha subito rimosso le storie su Instagram. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.

Pietro Tartaglione (ex U&D): «Sicurezza a Milano? Non è tollerabile che questa città si sia ridotta a tanto»

Antonella Fiordelisi, è finita con Edoardo Donnamaria? Lei: «Ho sempre dato troppo in una relazione»

Edoardo Donnamaria e il ricordo di Berlusconi

Edoardo Donnamaria ha deciso di pubblicare un breve pensiero per la morte dell'ex premier e fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi, lanciando però una frecciatina ai suoi colleghi influencer. «Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi - scrive Edoardo Donnamaria -. Ma sto pensando ad influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo...

L'influencer ha voluto insinuare che i messaggi di cordoglio dei suoi colleghi sono solo uno stratagemma per attirare l'attenzione? Alcuni l'hanno pensato.

Infatti, la frecciatina molto affilata non è passata inosservata all'ex corteggiatore di Uomini e Donne, e Pietro Tartaglione ha subito risposto con un video alla storia di Edoardo Donnamaria (cancellato subito dopo).

La furia di Pietro Tartaglione

Pietro Tartaglione, forse sentitosi preso in causa dalla stoccata di Edoardo Donnamaria, ha risposto su Instagram con parole molto dure: «Anzitutto se nella stessa frase fai le condoglianze ad un uomo che è venuto a mancare poche ore fa e crei, nella stessa storia, una polemica, la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze super false. In secondo luogo sei così presuntuoso da chiamare gli altri "personaggini", ma tu chi ca**o sei? Fatti un bagno di umiltà. Se potessi ti prenderi a calci in c**o perché sei un ragazzino viziato».

Dopo poco le storie di Pietro sono state cancellate, ma ai fan non è sfuggito lo sfogo.

Edoardo Donnamaria risponderà alle accuse o preferirà continuare per la sua strada, vista la situazione delicata con Antonella Fiordelisi?

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA