Pietro Tartaglione (ex U&D): «Sicurezza a Milano? Non è tollerabile che questa città si sia ridotta a tanto»

Pietro Tartaglione, marito di Rosa Perrotta, è diventato noto sui social in seguito alla sua partecipazione come corteggiatore a Uomini e Donne. Nelle ultime ore il marito di Rosa Perrotta ha risposto a un box di domande nelle sue Instagram stories affrontando il tema della sicurezza a Milano.

«Cosa penso della sicurezza a Milano? Ragazzi non so se avete visto quel video che sta girando in rete di un uomo extracomunitario che si è denudato in un treno davanti a una ragazza. Vi posto il video anche se è molto forte», ha spiegato Pietro.

Il tema sicurezza a Milano è uno dei più discussi nelle ultime ore. Tant'è che dopo aver pubblicato nelle sue Instagram stories il video, Pietro Tartaglione ha sottolineato come la situazione a Milano sia davvero complicata.

«La condizione a Milano è assurda e non è tollerabile che una città come questa si sia ridotta a tanto.

Il tema della sicurezza a Milano è molto commentato anche dai personaggi con una spiccata notorietà sui social che non si limitano ad esporre le loro riflessioni a riguardo.

Piantedosi: «Arriveranno 430 nuovi agenti a Milano»

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza a Milano, al quale ha voluto partecipare anche in relazione ai fatti violenti che si sono verificati nelle ultime settimane ha spiegato che nel capoluogo lombardo «tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri arriviamo a 430 nuove immissioni» nel 2023.

Piantedosi ha specificato che, considerate le fuoriuscite, sono «250 gli agenti in più sul territorio». «La promessa, in termini di assunzioni di forze di polizia, è di pareggiare i nostri 500» vigili, ha detto invece il sindaco di Milano Giuseppe Sala: «Il ministro e chi lavora con lui farà il possibile», ha aggiunto il primo cittadino milanese ringraziando Piantedosi per essersi «sempre speso su questa questione dall'inizio del suo mandato». «In termini di compattezza istituzionale, quindi, nulla da dire», ha concluso il sindaco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 13:40

