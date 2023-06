Antonella Fiordelisi, paura in stazione a Roma: «Mi si è avvicinato un barbone ubriaco con una bottiglia rotta in mano»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi è stata protagonista di una disavventura che avrebbe potuto rivelarsi molto pericolosa per l'ex concorrente del GfVip. L'influencer ha raccontato tramite le sue storie Instagram che si è sentita in pericolo in stazione a Roma mentre aspettava l'arrivo del taxi che l'avrebbe portata nel suo alloggio. Antonella era sola in quel momento e ha filmato la situazione. Andiamo a vedere cosa è successo.

Antonella Fiordelisi in pericolo

Antonella Fiordelisi si è sentita in pericolo quando, ieri sera, scesa dal treno, era in attesa dell'arrivo del taxi all'esterno della stazione Tiburtina.

In quel momento un barbone visibilmente ubriaco ha iniziato ad avvicinarsi a lei con una bottiglia di vetro rotta e la giovane influencer si è spaventata molto perché era da sola. «Ero sola, ma non mi ha fatto nulla. Purtroppo non è la prima volta che succede».

Un momento che sarebbe potuto diventare molto pericoloso per l'influencer, ma per fortuna il taxista è arrivato poco dopo e lei è entrata nel taxi.

Antonella Fiordelisi ha tranquillizzato i fan e ha ringraziato la mamma di Edoardo Donnamaria, il suo fidanzato, per l'ospitalità.

