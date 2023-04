Rosa Perrotta: «Una signora ha fermato mio marito, gli ha detto "sei bellissimo"». Ecco com'è andata

di Redazione Web

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, non ha mai fatto mistero di essere una donna molto forte e passionale, compresa la gelosia per suo marito Pietro Tartaglione, che più volte ha ammesso essere una delle sue debolezze. Nelle sue ultime Instagram stories, l'influencer ha raccontato uno strano episodio successo qualche sera fa.

Rosa Perrotta, ex tronista di U&D: «A Milano non guido. Prendo sempre il taxi, è troppo comodo»

Rosa Perrotta, lite furiosa con una follower: «Non è così che ci si rivolge a una mamma»

Rosa Perrotta su Instagram ha pubblicato un video dove ha spiegato cosa è successo durante la serata. «Una signora di circa 60 anni ha fermato mio marito per dirgli "sei bellissimo"». Poi aggiunge: «In realtà la signora non si era accorta di me, infatti poi, quando mi ha visto ha specificato: "Sei bellissimo ma lo dico da mamma"». Una situazione imbarazzante che potrebbe capitare a qualsiasi coppia. Fortunatamente, Rosa e Pietro hanno scelto di prenderla con il sorriso. Anzi, Rosa ha continuato specificando: «Una situazione stranissima perché è come se io a 60 anni fermassi un amico di mio figlio per dirgli "sei bellissimo". No signora, la maternità non c'entra», ha concluso l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA