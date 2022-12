Rosa Perrotta e il Natale trascorso al pronto soccorso: «Mai una gioia». Cosa è successo

Rosa Perrotta ha trascorso il Natale al Pronto Soccorso. L'influencer ha spiegato di essersi dovuta recare in ospedale per il braccio di suo figlio Ethan, che nei giorni scorsi infatti è caduto sul polso facendosi molto male. Niente di grave fortunatamente, ma non è stato un Natale sereno per l'influencer che su Instagram ha detto: «Mai una gioia», dato che dalla visita è emerso che il figlioletto è dovuto sottoporsi alla radiografia.

«Nei giorni scorsi Ethan ha portato una fascia al braccio perché ha un problema al polso. Lui riesce a muoverlo, anche se ha dovuto prendere la tachipirina per il dolore che è troppo forte», ha raccontato l'influencer, compagna di Pietro Tartaglione.

«Io comunque sono convinta che si sia abbattuta su di noi una maledizione del Natale, non è normale che ogni anno debba succedere qualcosa, ricorderete tutti lo scorso anno quando Achille è finito in ospedale perché solo dopo un mese di vita si era preso la bronchiolite. Natale trascorso tra pediatra, visite e ospedale», ha raccontato Rosa Perrotta col volto distrutto dopo aver trascorso più di due ore in ospedale.

Giunti al Pronto Soccorso, i due gentiori grazie alla radiografia hanno scoperto che il piccolo Ethan si è fratturato il polso e dovrà tenere il gesso per circa 20 giorni. «Era col papà al centro commerciale, stava giocando sulle giostre adatte per i bambini ma è caduto e si è rotto il braccio», ha raccontato l'influencer la dinamica dell'incidente.

