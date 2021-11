Uomini e donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di nuovo genitori: è nato Mario Achille

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la seconda volta. Rosa Perrotta ha infatti annunciato dal suo account instagram la nascita del suo secondo figlio, Mario Achille.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la seconda volta, è nato Mario Achille. A dare l’annuncio proprio Rosa dl suo account Instagram, dove ha postato una foto assieme al neo arrivato e al compagno, seguita dalla didascalia: «Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere! @pietro_tartaglione».

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che si sono conosciuti sotto i riflettori di “Uomini e donne”, hanno già un figlio, Ethan Domenico. Rosa Perrotta dopo del dating show di Maria De Filippi ha partecipato come naufraga all’Isola dei Famosi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA