Uomini e Donne, Rosa Perrotta: «Dopo il cesareo sono limitata fisicamente»

Rivelazioni sul secondo parto dall'ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ora influncer con oltre 1.7 milioni di follower. A dieci giorni dalla nascita del secondo figlio, Mario Achille, la Perrotta ha postato una storia su Instagram raccontando di aver partorito col cesareo, che l'ha resa debole.

«Dopo il cesareo sono fisicamente limitata. Non posso prenderlo in braccio (a stento riesco con Achille), non posso dormirgli vicina per paura della ferita, il mio tempo deve dividersi tra molte più cose. È dura, lo ammetto. Oggi mi sono sentita un po’ male per questa cosa. E ho cercato di fare il meglio che potevo».

«In questi giorni devo dividermi tra loro due - scrive -. Tenendo sotto controllo Ethan, cercando di non fargli sentire la mia lontananza e conciliando il tutto con la protezione di Achille, per evitare gli faccia involontariamente male o gli passi un semplice raffreddore».

Alla confessione della Perrotta, i follower le hanno sottolineato l'aiuto del compagno, PIetro Tartaglione che, nonostante il lavoro da avvocato, è molto presente con la fidanzata e i figli.

La coppia gode anche dlel'aiuto di Paola Di Benedetto e Jonathan Kashanian, conosciuti durante l'Isola dei famosi e con cui si è instaurato un legame sincero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 22:00

