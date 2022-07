Uomini e donne, amore al capolinea per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? I sospetti

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ai ferri corti? Al momento, nessuna conferma ufficiale dalla coppia di Uomini e Donne, ma i rumors su una crisi ormai irreparabile si fanno sempre più insistenti.

I primi sospetti sono stati sollevati dai follower della coppia. Negli ultimi tempi, infatti, Pietro è scomparso dalle Stories e dai post di Rosa e viceversa. Un’assenza sospetta, visto che i due fanno coppia fissa da tempo e postano spesso scatti insieme. Una fonte “esterna” ha riportato un’ulteriore indiscrezione sulla notizia della rottura definitiva.

A parlare di una rottura in corso fra i due è stato, nelle scorse ore, Alessandro Rosica che sul suo account "Investigatore Social" ha fatto riferimento senza troppi giri di parole ad una profonda crisi fra i due, come molti temevano. «Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste».

Almeno per il momento, in ogni caso, i due ancora si seguono su Instagram (un dettaglio considerato di norma l’indizio definitivo della fine di una storia). Stando agli ultimi contenuti pubblicati sui loro profili, i due starebbero passando insieme qualche giorno di relax a Ischia. Il fatto è che né uno né l’altra appaiono mai insieme ma separati, in compagnia dei loro due figli, Mario Achille e Domenico Ethan.

Rosa e Pietro si erano conosciuti nel 2017, quando la Perrotta era entrata a far parte del programma di Canale 5 come tronista e proprio qui aveva conosciuto quello che sarebbe diventato il suo compagno.

I due si sarebbero dovuti sposare nell’estate del 2019 ma i piani sono cambiati quando Rosa era rimasta incinta del primogenito, Domenico. La data delle nozze è poi ulteriormente slittata a causa della pandemia, senza contare che già in passato i due hanno dovuto affrontare una spinosa crisi sentimentale. Quale sarà la verità?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 22:16

