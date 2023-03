Rosa Perrotta, il figlioletto affonda il viso nel palloncino. L'allarme dei fan: «È pericolosissimo»

di Redazione Web

Ormai è evidente, i palloncini piacciono alla maggior parte dei bambini perché sono colorati, festosi e soprattutto, si può giocare con facilità. C'è solo un problema: sono pericolosissimi, ma non tutti lo sanno. A mettere in guardia sul rischio nascosto ci ha pensato anche l'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta, che nelle sue ultime Instagram stories, grazie ai commenti e all'interazione di molti utenti, ha spiegato di aver scoperto che i palloncini possono causare gravi danni ai bambini.

Il pericolo nascosto dei palloncini

Rosa Perrotta, mamma di Ethan e Achille, ha condiviso nelle sue Instagram stories un momento di spensieratezza e di giochi con i suoi piccoli. Attimi "felici" che però hanno portato a riflessioni e preoccupazioni. Nei video condivisi dall'influencer si può notare il piccolo "Achi" che gioca con un palloncino e lo avvicina più volte al viso. Questa scena ha suscitato la reazione di molti utenti che hanno messo in guardia l'influencer Rosa Perrotta.

Le parole di Rosa Perrotta su Instagram

I palloncini che apparentemente sembrerebbero giocattoli innocui con cui i bambini giocano e si divertono, in realtà, se usati in modo sbagliato, possono diventare pericolosissimi. E per questo motivo, Rosa Perrotta ha dichiarato nelle sue Instagram stories: «Grazie ai vostri messaggi sto prendendo coscienza della pericolosità dei palloncini. Un palloncino se esplode può perdere pezzetti che possono colpire il viso di un bambino». Un drammatico esempio viene dalla cronaca recente: a Vicenza un bambino di 7 anni è morto soffocato dai frammenti di un palloncino esploso.

Purtroppo, come tutte le cose belle e simpatiche, anche i palloncini hanno un lato oscuro e pericoloso. «Un palloncino, se ingerito, potrebbe coprire le vie aree. Dobbiamo fare molta attenzione, davvero. Ovviamente, da ora in poi saranno banditi i palloncini a casa mia fino ai loro 30 anni», ha concluso così l'influencer.

