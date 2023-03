Rosa Perrotta, lite furiosa con una follower: «Non è così che ci si rivolge a una mamma»

di Redazione Web

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e donne, nelle sue Instagram stories è furiosa contro una follower che ha commentato un video del suo figlioletto: «Sei squallida. Metti un paio di scarpe a questo bimbo». Questo commento ha turbato l'animo dell'influencer che ha gelato letteralmente l'utente Instagram che l'ha offesa.

«Io faccio già fatica a capire questo tipo di atteggiamento - ha scritto l'ex tronista -. Ma perché devi ossessionarti contestando tutte le mie storie? Se proprio senti il bisogno impellente di criticare quello che non ti piace, almeno informati».

Rosa Perrotta risponde su Instagram

L'ex tronista di Uomini e Donne, ha sottolineato che molti studi confermano la teoria per la quale camminare a piedi scalzi offra molti vantaggi ai bambini. E che, camminare senza scarpe rappresenta per i bambini una forma di libertà. Infatti, ha così risposto nelle sue Instagram stories: «Io prima di fare qualcosa mi informo perché non voglio sparare stupidaggini, e soprattutto spero che arrivi alle persone un messaggio corretto. Io mi metto in discussione su tutto e sono una persona molto autocritica con me stessa e non solo, ma lo faccio tra "me e me". Non è che mi piace tutto quello che vedo... ma non sono lì a sputare veleno».

Poi, ha aggiunto: «Non è questo il giusto modo di rivolgersi a una mamma. Dov'è la gentilezza? Io cerco di educare i miei figli alla gentilezza. Ma vedo che siamo messi proprio male», ha concluso l'influencer.

