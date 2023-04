Rosa Perrotta, ex tronista di U&D: «A Milano non guido. Prendo sempre il taxi, è troppo comodo»

di Redazione Web

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e influencer, nelle sue ultime Instagram stories ha risposto ad un commento di una follower che le ha chiesto se avesse la patente. L'influencer, ha confermato di saper guidare ma, da quando vive a Milano, non sente necessariamente il bisogno di mettersi alla guida perché «il taxi è più comodo», ha sottolineato l'influencer.

Milano è super caotica, lo sappiamo e a confermarlo è la stessa Rosa Perrotta. «Prima di vivere a Milano non utilizzavo i taxi per spostarmi. A Milano però gli spostamenti sono brevi e il taxi è una comodità. Io ho la patente e ho sempre guidato ma da quando sono a Milano non guido più».

Poi, ha aggiunto: «Girando sempre in taxi non conosco le strade di Milano e non ho il senso dell'orientamento. Ammetto che nella lista delle nuove paure post maternità rientra anche questa: non riesco a portare il motorino di Pietro perché ho paura. Infatti, vorrei prendere una macchina elettrica», ha concluso l'influencer.

Sabato 1 Aprile 2023

