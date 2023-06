Antonella Fiordelisi, è finita con Edoardo Donnamaria? Lei: «Ho sempre dato troppo in una relazione»

di Redazione web

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria pare sia finita, e questa volta sul serio. A far scattare il dubbio è proprio l'influencer. La relazione tra i due sembrava andare a gonfie vele fino a che non sono emerse delle indiscrezioni su una presunta crisi. Conosciutisi al GfVip, si sono innamorati nonostante le evidenti differenze caratteriali. Hanno fatto sognare milioni di fan e telespettatori, ma qualcosa pare sia andato storto.

A confermarlo sarebbe la stessa Antonella Fiordelisi che ha pubblicato nelle ultime ore una storia su Instagram che non lascia spazio ad altre interpretazioni sulla separazione con Edoardo Donnamaria. Scopriamo cosa ha detto.

Edoardo Donnamaria, la frecciatina a Oriana Marzoli: e Daniele Dal Moro fa da paciere con Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, crisi con Edoardo Donnamaria? Parla il padre e spunta un commento sospetto

Il messaggio di Antonella Fiordelisi ai fan

«Non fatemi sempre le stesse domande», ha dichiarato Antonella Fiordelisi su Instagram.

«Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall'altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me», conclude l'influencer lasciando intendere che la sua storia è agli sgoccioli e che la separazione è imminente. Lui, però, non ha ancora né confermato né smentito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA