Edoardo Donnamaria, la frecciatina a Oriana Marzoli: e Daniele Dal Moro fa da paciere con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria sta vivendo probabilmente un periodo turbolento in questi giorni. Pare essere confermata la crisi tra lui e la compagna Antonella Fiordelisi, con la quale l'amore è nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra le varie frecciatine social la situazione tra i due non sembra essere rientrata, ma i fan hanno notato anche un'altra frecciatina di Edoardo ad Oriana Marzoli, sua amica ma non proprio simpaticissima alla compagna.

La frecciatina

Nel commento Edoardo scrive: «Ah ecco perché non rispondi più al telefono. Di quella casa non ne è uscito uno normale. Fate i bravi...», lasciando così intendere che la Marzoli non abbia più avuto alcun rapporto con Edoardo, arrivando addirittura a non rispondere al telefono. A queste parole però Oriana ha risposto: «Non so se ridere o picchiarti ahaha», facendo capire che per lei non c'è assolutamente nulla che non vada. Edoardo e Oriana hanno legato molto all'interno della casa, ma la Marzoli non ha mai nascosto la poca simpatia, reciproca, per Antonella Fiordelisi. Proprio questo nel reality è stato spesso motivo di scontro.

La crisi

Nelle dinamiche sentimentali dei Donnalisi, sembra essersi inseriro anche Daiele Dal Moro, compagno di Oriana, a sua volta non molto simpatico a Edoardo con il quale invece Antonella avrebbe sempre avuto un bel rapporto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 11:54

