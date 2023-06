Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno litigato? «Ecco come stanno le cose»

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno discusso? Tra i followers delle due, la cui amicizia è nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, è nata qualche preoccupazione nel notare che le amiche non postano più molti contenuti social in cui si trovano insieme. Da questo era nato il sospetto che avessero litigato, ma sulla questione è intervenuta la stessa Nikita.

La replica ai rumors

«Io e Anto non abbiamo bisogno di vederci sempre per sapere che ci vogliamo bene», ha fatto sapere la Pelizon. Recentemente la stessa Nikita aveva parlato in un'intervista del suo rapporto con la Fiordelisi: «Io e Antonella abbiamo avuto un momento preciso in cui ci siamo trovate. Entrambe stavamo vivendo le stesse sensazioni ed emozioni e, confrontandoci, ci siamo rese conto che eravamo più simili di quanto pensassimo, pur mantenendo le nostre diversità (che ci rendono uniche). La cosa che mi ha colpito più di lei è la sua lealtà. Ha sempre detto quello che pensava, senza nascondersi, sapevi sempre cosa pensava di te, è una vera leonessa. E poi l’assenza totale di competizione femminile, questa cosa mi piace tanto. Così come mi piace la sua energia, il suo essere affettuosa, siamo presenti entrambe l’una per l’altra».

L'amicizia nella casa

Le due hanno stretto amicizia all'interno del reality perché messe ai margini dal resto dei concorrenti.

