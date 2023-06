Edoardo Donnamaria, bonifico di 4.000 euro in beneficenza per gli alluvionati dell'Emilia Romagna, ma gli hater lo criticano. Lui risponde così

di Redazione Web

Edoardo Donnamaria in queste ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories la foto un bonifico di 4.000 euro a favore delle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Un gesto che, a quanto pare, ha mosso molte critiche da parte degli hater che hanno sottolineato il fatto che l'ex gieffino abbia mostrato la cifra sui social. In risposta ad alcuni commenti, Edoardo Donnamaria ha espresso il suo pensiero pubblicando un lungo messaggio. Andiamo a vedere cosa ha scritto.

Per Edoardo Donnamaria un gesto di beneficenza non deve essere nascosto, perché non c'è nulla di cui vergognarsi nel fare del bene ad altre persone in difficoltà. «Capisco che se non fai beneficenza perché pensi solo ai ca**i tuoi, trovare un appiglio per giudicare in maniera negativa chi la fa, ti possa far sentire bene - ha sottolineato Edoardo Donnamaria -. Voglio aggiungere che se preferisci guardare le storie di Tony F con un orologio da 50mila euro ogni giorno diverso, piuttosto che un video di Cristiano Ronaldo che va a trovare i bambini malati in ospedale fallo anche tu».

Poi, ha aggiunto: «Ma io di sicuro, non sarò mai la testa di ca**o che criticherà perché: "La beneficenza si fa nell'ombra".

