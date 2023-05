Edoardo Donnamaria, hater scatenati: «Stai ancora con Antonella solo per hype». E lui perde la pazienza

di Redazione Web

La discussa e tanto criticata storia d'amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria procede a gonfie vele. A confermarlo è l'ex schermitrice che ha raccontato ai suoi fan qual è stata la cosa più bella che le è successo dopo il GfVip rivelandosi stupita di quanto Edoardo sia premuroso con lei.

Invece, l'ex gieffino, nelle sue ultime Instagram stories, ha aperto un box di domande per i suoi hater. Qualcuno ha sostenuto che spesso Edoardo manchi di rispetto ad Antonella, commento al quale l'ex gieffino ha dato una risposta con un'ironia celata: «Vaffanc**o». E poi c'è chi ha sostenuto che la coppia stia insieme per hype. A questa affermazione Edoardo ha dato una risposta diretta. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Il termine "hype" significa letteralmente "gonfiamento" e si utilizza per indicare una strategia di marketing. Ecco perché Edoardo Donnamaria non ci sta. «Nessuno mi ha mai detto questa cosa in faccia.

L'ex gieffino ha continuato: «Io ho due opzioni a questo tipo di affermazione: o sei cretino oppure sei in cattiva fede. Cioè sei invidioso o ti stiamo antipatici e in quel caso si può anche capire perché sei un poveraccio».

A proposito di discussioni, Donnamaria ha anche sottolineato: «Io e Antonella litighiamo e discutiamo però lei è talmente una polletta che quando si arrabbia fa ridere. Quindi il 99% dei casi si fa pace subito», ha concluso l'ex gieffino.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 15:51

