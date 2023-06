Antonella Fiordelisi, crisi con Edoardo Donnamaria? Parla il padre e spunta un commento sospetto

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi è in crisi con Edoardo Donnamaria? Se dopo l'uscita dal Gf Vip i due ex concorrenti andavano d'amore e d'accordo, ecco che ora qualcosa sembra essersi rotto. Dopo i rumors che circolano da giorni sulla presunta crisi tra i due ex gieffini, ecco che il padre di Antonella rompe il silenzio. Stefano Fiordelisi, intervenuto più volte durante il programma, ha chiarito la questione: «Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero». Le parole del padre potrebbero essere interpretate in due modi: il sentimento dei ‘Donnalisi’ è autentico, ma dall’altro lato ciò che arde con forza a volte rischia di andare fuori controllo. Quindi ci sarebbe davvero una crisi in corso?

La crisi

La coppia, natta sotto la lente attenta del Gf Vip 7, nell’ultimo periodo ha lanciato segnali di crisi. In particolare, l’ex schermitrice salernitana si è resa protagonista di alcuni commenti sui social che hanno fatto paritre i rumor: «Avrei bisogno di fiducia, stima, rispetto. Sempre» ha continuato su Twitter. In molti hanno pensato che lo sfogo fosse riconducibile al fidanzato. C’è chi ha persino creduto che la love story fosse già terminata. E, ciliegina, proprio ieri Antonella ha deciso di annullare il suo account Twitter, scrivendo: «Troppe cattiverie qui! Non è bello, soprattutto quando una persona non sta bene! Addio Twitter». Ma ecco che, nelle scorse ore, arriva anche un commento di Antonella Fiordelisi che sotto un video in cui sponsorizza un lucidalabbra risponde al commento di un follower. «Sorridi che sei la più bella del mondo» scrive l'utente e lei risponde: «Ci sto provando», facendo trapelare che non è del tutto serena. Ma cosa è successo?

Le domande

Ma se con questo tweet è usita fuori dalla piattaforma, dopo poche ore è riapparsa attiva. Inoltre in molti, su Instagram, chiedono sia a lei che a Edoardo se andasse tutto bene.

