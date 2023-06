Nikita Pelizon e la rivelazione choc: «Mi era stato detto che avrei vinto il Gf Vip»

di Redazione web

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del GfVip. Dopo sei mesi di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, la modella è riuscita a trionfare sugli altri concorrenti, catturando il cuore del pubblico che la seguiva da casa. Il suo percorso è stato tutt'altro che semplice, anzi, si è dovuta più volte scontrare con i compagni di gioco che, spesso, non capivano i suoi atteggiamenti. La finalissima l'ha vista gareggiare per la vittoria contro Oriana Marzoli che era molto amata dai fan del programma che pensavano avrebbe vinto il reality. In una recente intervista, Nikita ha rilasciato delle dichiarazioni choc.

Le dichiarazioni di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon, durante un'intervista al programma radio Turchesando ha detto: «​Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi.

Recentemente, Nikita Pelizon è riapparsa in televisione nel ruolo di naufraga dell'Isola dei Famosi per alcuni giorni. La modella, infatti, è volata in Honduras per sostenere l'amica Helena Prestes con la quale aveva partecipato a Pechino Express.

