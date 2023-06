Antonella Fiordelisi, l'onomastico e la festa senza Edoardo Donnamaria. Poi, la battuta che diventa un caso: «Forza La...»

di Redazione Web

Sono stati tanti i rumor che si sono susseguiti nei giorni scorsi su una possibile fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ma adesso tutto sembra più chiaro. Infatti, è stata l'influencer a lanciare i primi segnali lasciando intendere che la sua love story con l'ex gieffino sia agli sgoccioli: «Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un po' di comprensione che ci avete sempre sostenuto e rispettato», ha sottolineato Antonella Fiordelisi sul suo profilo Instagram.

A confermare la crisi, però, è anche il fatto che l'ex gieffina abbia festeggiato il giorno del suo onomastico senza la compagnia di Edoardo Donnamaria. E ai fan non è sfuggito un piccolo particolare. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Antonella Fiordelisi, la festa su Instagram

Dopo sette mesi insieme, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono di nuovo in stallo e questa volta la pausa potrebbe essere quella definitiva che segna il loro addio.

Il commento dei fan

Tra like e commenti, il post pubblicato da Antonella Fiordelisi sul suo profilo Instagram è stato particolarmente gradito dai fan. Al commento dell'ex gieffina («Forza La..») i fan sono impazziti perché in molti hanno pensato che sia una frecciatina a Edoardo Donnamaria, tifoso della Roma. Secondo i fan dell'influencer avrebbe voluto dire «Forza Lazio».

«La doc ci va giù pesante», ha scritto una fan. «Lazio? Questo è un colpo basso». E ancora: «Brava questa è l'unica minaccia che lo può smuovere. Sorridi che sei la più bella del mondo»

