Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione lite finita? «Abbiamo fatto pace, giuro»

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione, nei giorni scorsi, sono stati protagonisti di una lite social a colpi di storie Instagram. Tutto è cominciato per un commento dell'ex gieffino sulla morte di Silvio Berlusconi, commento per niente apprezzato dall'ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha definito Donnamaria un "ragazzino viziato e presuntuoso". Proprio oggi, mercoledì 14 giugno, sembra che la situazione tra i due si sia risolta nel migliore dei modi.

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione hanno chiarito

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione hanno litigato sui social a causa di idee e considerazioni politiche, e non, alquanto diverse. Proprio in una delle sue ultime storie, l'ex gieffino aveva attaccato il marito di Rosa Perrotta dicendo che non si era limitato solamente a rispondergli ma lo aveva addirittura attaccato sul piano personale criticando i suoi capelli. Edoardo, però, aveva poi detto che si era stufato di tale battibecco, al quale avrebbe voluto mettere un punto definitivo. Ecco, quindi, che oggi, l'ex concorrente del GfVip ha pubblicato una storia Instagram in cui si scambia dei messaggi di chiarimento con Pietro Tartaglione. L'ultimo, da parte di Edoardo, recita: «Dai, easy.

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi starebbero vivendo un momento di crisi. La coppia, che è sempre stata molto affiatata dopo essere uscita dalla casa del GfVip, ha chiesto, però, ai fan di non fare domande sulla loro situazione. Comunque sia, alla cena per l'onomastico dell'influencer, lui non era presente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 16:39

