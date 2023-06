Edoardo Donnamaria: «Accoltellato? Se mia mamma lo legge le viene un infarto»

di Redazione web

Edoardo Donnamaria è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima edizione del GfVip. L'ex gieffino, infatti, si è contraddistinto per il suo carattere deciso e schietto ed è anche ricordato per la sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi. In questo ultimo periodo, Edoardo è stato al centro del gossip per la crisi (ormai superata) con l'influencer e nelle ultime ore, gli è successo un altro fatto che ha, nuovamente, attirato l'attenzione dei suoi follower.

Antonella Fiordelisi denuncia Gianluca Benincasa. Lui: «Come mi diverto ora... screenshot manent»

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, la diretta dopo la crisi: «Abbiamo fatto pace. Lo raggiungerò presto»

La vicenda

Edoardo Donnamaria ha, sicuramente, avuto risvegli migliori di quello che ha sperimentato questa mattina, domenica 18 giugno. L'ex gieffino, infatti, ha visto su internet la fake news che stava circolando sul suo conto da qualche ora: lo davano per morto. Edoardo ha, quindi, detto: «Allora, di giornalisti di m*** ce ne sono tanti, però, io voglio dire a te che hai messo in giro questa notizia. Immaginati mia mamma che si alza la domenica mattina, scrive il mio nome su Google e legge sta cosa qua...

Antonella Fiordelisi, in crisi con Donnamaria? Quel gesto che allontana la crisi: «Quando torno a casa...»

La crisi con Antonella Fiordelisi

Nei giorni scorsi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto preoccupare i propri fan per una crisi di coppia che stavano vivendo. I due, però, si sono già riappacificati e, infatti, nelle scorse ore, hanno annunciato, tramite una diretta Instagram, che tra loro è tornato il sereno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA