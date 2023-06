Edoardo Donnamaria canta al Pizza Village, la dedica ad Antonella Fiordelisi (presente nel backstage). I fan: «Imbarazzante»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continuano a essere i protagonisti indiscussi dei social anche dopo la fine del Grande Fratello Vip. I "Donnalisi", infatti, hanno una fanbase ricchissima che segue con tanta passione ciò che i due influencer fanno. Così, è successo proprio nelle scorse ore, quando, Edoardo si è esibito a Napoli, in occasione del Pizza Village, sul palco di RTL 102.5. Sicuramente, la sua esibizione è piaciuta ad Antonella che ha filmato tutto e poi postato sui social, ma, molti utenti su Twitter hanno bocciato la performance.

L'esibizione di Edoardo Donnamaria

Il Napoli Pizza Village è uno degli eventi più cool organizzati dalla città di Napoli in collaborazione con RTL 102.5 che, infatti, adibisce un palcoscenico sul quale diversi artisti si esibiscono per intrattenere il pubblico. Così, è successo che tra gli ospiti di ieri, mercoledì 21 giugno, ci fosse anche Edoardo Donnamaria che ha portato sul palco il suo brano "ll cielo stanotte", la canzone che, qualche mese fa, ha scritto e inciso per la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Inutile dire, che l'influencer era presente e guardava, con gli occhi a cuoricino, il fidanzato che si esibiva. Se, però, la modella era incantata dalla performance di Edoardo, gli utenti sui social si sono dimostrati un po' meno carini.

I commenti sui social

Dopo avere assistito all'esibizione di Edoardo Donnamaria, gli utenti social si sono scatenati, soprattutto su Twitter. Qualcuno ha scritto: «Imbarazzante a livelli estremi... non sa nemmeno muoversi sul palco», «Purtroppo è vero... oggi cantano cani e porci!».

