Antonella Fiordelisi in lacrime in diretta Instagram: «Non mi piace il modo in cui Edoardo mi tratta, dimostra di non avermi mai voluta»

Antonella Fiordelisi è davvero stanca: non sopporta più il modo in cui Edoardo Donnamaria la tratta. L'influencer ha, quindi, pensato di fare una diretta Instagram per chiedere ai suoi follower di non farle più domande in merito all'ormai ex fidanzato, dato che la farebbero sentire ancora peggio di come stia adesso.

L'ex gieffina si è sfogata in lacrime con i suoi fan ai quali ha chiesto di essere il più delicati possibile. Questa mattina, sabato 24 giugno, erano cominciate a circolare voci di un'altra crisi tra i due, crisi che, ora, è stata definitivamente confermata da Antonella.

Antonella Fiordelisi, è crisi con Edoardo Donnamaria? Lei: «Devo sopportare tutto questo?»

Antonella Fiordelisi a lezioni di canto, nelle storie spunta l'indizio: si esibirà anche lei a breve?

Antonella Fiordelisi non nasconde nulla ai suoi fan che la seguono molto appassionatamente dal GfVip e, proprio per questo, ha voluto fare una diretta in cui, piangendo, spiega: «Ragazzi io non ce la faccio più, sono davvero stanca del modo in cui Edoardo Donnamaria mi tratta. È evidente che abbia altri obiettivi nella vita o, almeno, che non mi veda al suo fianco in futuro, visto che, si sta concentrando solo sulla sua carriera e sembra che voglia nascondersi da me.

La storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e l'intesa tra i due si è vista subito. Già all'interno del programma, però, i due ex gieffini litigavano spesso e, su tante questioni, non condividevano la stessa opinione. Lui, a causa dei suoi comportamenti nei confronti di lei, è stato anche squalificato. Una volta usciti dal reality, sembrava che le cose si fossero sistemate ma, evidentemente, così non è stato.

