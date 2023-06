Antonella Fiordelisi, è crisi con Edoardo Donnamaria? Lei: «Devo sopportare tutto questo?»

di Redazione Web

Non finiscono i tira e molla tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. La coppia, nata durante il GfVip, sta vivendo momenti di alti e bassi. E, ovviamente, non si sono risparmiati di pubblicare il tutto sui social. Ma ora sembra che la relazione stia navigando in un periodo non brillante, come conferma su Twitter l'ex gieffina salernitana, spiegando di essere amareggiata in quanto il suo fidanzato non vorrebbe farsi vedere in pubblico con lei.

Il tweet di Antonella Fiordelisi

«Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie». Antonella Fiordelisi ha aggiunto che il motivo per cui Edoardo Donnamaria non sarebbe incline a mostrarsi in coppia: «Non vuole farsi vedere ovviamente per privacy, sinceramente è giusto che voi lo sappiate.

Il polverone

E ancora: «Oppure vecchi amici che chiamano appena litighiamo e lui non vuole più farsi vedere? Devo sopportare ancora tutto questo? No Grazie. […] Io iconica? In realtà dico la verità». Lo sfogo dell’ex gieffina è stato bersaglio di alcune critiche da parte degli utenti che le hanno consigliato di risolvere i problemi personali parlando con il proprio fidanzato piuttosto che spiattellarli in rete.

La musica

Al contrario, Edoardo Donnamaria si sta dando alla musica. Dopo aver pubblicato un singolo, Il Cielo Stanotte, il brano non è solo stato divulgato in streaming, ma è anche stato cantato live da Donnamaria. E i fan dei “Donnalisi” hanno ricoperto il loro beniamino di complimenti, descrivendolo come la nuova leva della musica italiana.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 11:45

