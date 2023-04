Gf Vip, Antonella Fiordelisi spara a zero su Orietta Berti, Oriana e Micol: «Meno frustrazione»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi sbarcherà in Honduras per l'Isola dei famosi? In attesa di una conferma, o meno, l'ex gieffina continua a punzecchiare le sue rivali della settima edizione del Gf Vip: Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. E non solo, Antonella prende di mira anche l’opinionista Orietta Berti, che non è mai stata troppo tenera nei confronti dell’ex spadista. In una intervista al settimanale Novella 2000, Orietta aveva parlato di nuovo di Antonella ed ecco che su Instagram lei risponde: «Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito dai. Parla di qualcos’altro. Meno frustrazione».

Aurora Ramazzotti, il neopapà Goffredo posta la foto della torta: «Cesare Augusto, come l'imperatore»

Oriana Marzoli e l'ultimo giorno al GfVip: «Basta, togliete questa canzone. Mi fa piangere ed è triste»

Le parole

Dopo aver attaccato Orietta Berti, Antonella passa a Oriana Marzoli. L'ex schermitrice lascia un like ad un insulto in cui la bionda venezuelana veniva etichettata come nana. Non è la prima volta che Fiordelisi utilizza termini poco carini nei confronti di Marzoli: più volte nel bunker di Cinecittà ha definito Oriana come una donna di facili costumi. La guerra tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia continua anche fuori dalla Casa. La sorella di Clizia, ancora in gioco insieme al nuovo fidanzato Edoardo Tavassi, ha di recente detto che Edoardo Donnamaria non parla ma abbaia.

L'attacco

Il riferimento alla relazione Donnalisi che, a detta di Micol e di tanti altri, vedrebbe Donnamaria solo come il cagnolino dell’influencer salernitana. Una fan ha prontamente preso le difese della coppia, dicendo: «Tu, Micol, vorresti che abbaiasse il tuo nome, ma per fortuna esiste solo lei, Antonella». Ed ecco che Antonella replica subito al commento: «Quando la volpe non arriva all’uva dice che abbaia. Ps: non aveva problemi però a mandare le lettere amorose a Edo tempo fa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA