Gf Vip, Antonella Fiordelisi attacca Wilma Goich: «È un po' falsetta. In casa mi diceva che ero carina, poi...»

Antonella Fiordelisi parla a ruota libera a Casa Chi per rispondere alle accuse dell'ex coinquilina Wilma Goich. La cantante, infatti, ai microfoni di "Non succederà più" in onda su Radio Radio aveva criticato Antonella ed Edoardo Donnamaria, dicendo: «Tra Edoardo e Antonella c’era un sentimento malato, una gelosia da parte di tutti e due. Lui era geloso che si potesse avvicinare ad Antonino, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse qualcosa e invece era tutto costruito a tavolino per farlo ingelosire. Fuori gli auguro di stabilire un equilibrio». E ancora su Antonella: «Molto infantile, immatura. È stata molto viziata dai suoi genitori e, come tutti i bambini viziati, vuole tutto. Lui è molto più maturo. Vive da solo, lavora, è indipendente, ha un altro tipo di testa. Lei ha le amiche “sceme”, quelle come lei».

La risposta

Antonella Fiordelisi ha subito replicato: «Tutti parlano di noi, in positivo o negativo, ma comunque se ne parla. Se lo fa lei devo pensare che è per un po’ di visibilità, altrimenti non si spiega. In Casa era dolcissima e mi diceva che eravamo carini, che ero maturata, intelligente e in gamba. È un po’ falsetta. Ma l’ha dimostrato più volte e non solo nel mio caso» ha concluso Antonella.

