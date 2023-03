Gf Vip, Edoardo Tavassi nella bufera: il gesto che indigna i fan di Nikita Pelizon

di Redazione web

E' finito di nuovo in una bufera Edoardo Tavassi. A poche ore dalla semifinale del Gf Vip, il fratello di Guendalina è finito in un vortice di polemiche per il presunto gesto contro Nikita Pelizon. Con l’uscita di Antonella Fiordelisi, Nikita sembra essere rimasta da sola nel reality e, per questo, trascorre più tempo con gli altri concorrenti. Nikita non ha mai avuto un buon rapporto con gli altri vipponi e così il web, nelle scorse ore, ha puntato nuovamente il dito contro Tavassi che avrebbe fatto una cosa che ha indispettito il pubblico.

Cosa è successo

Essendo rimasti in pochi, i vipponi decidono sempre di mangiare sull’isola della cucina dove, però, non c’è spazio per tutti. Tavassi, dopo aver finito di mangiare, ha ceduto il posto a Nikita, ma il modo con cui lo ha fatto ha diviso il web. Dopo essersi alzato, ha ceduto lo sgabello a Nikita ma, avendo le mani occupate gliel'ha ceduto con i piedi. In realtà, Nikita ha ringraziato Tavassi, ma il web non ha gradito il modo in cui le avrebbe dato lo sgabello.

I commenti

Su Twitter, infatti, i fan di Nikita hanno puntato il dito contro Tavassi, che molti accusano di essere stato poco galante nei confronti della coinquilina. I Nikiters, così, come reazione, non solo hanno criticato l’atteggiamento di Tavassi, ma hanno esortato anche gli altri fandom dei concorrenti eliminati a votare la Pelizon per regalarle la finale.

La galanteria di Tavassi nel porgere lo sgabello a Nikita… e Nikita educata ringrazia…



Mandiamola in Finale, solo così possiamo riprenderci la rivincita SU



#GFvip #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/8EUpMnFeKS — Cry_96 (@iostoconikita) March 26, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA