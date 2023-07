Chiara Ferragni, l'addio al nubilato della sorella Francesca a Mykonos: lei svela tutto

di Redazione web

L'aria di matrimonio in casa Ferragni inizia a farsi sentire. La sorella di Chiara, Francesca Ferragni, si sposerà con Riccardo Nicoletti, il 9 settembre a Gazzola, in provincia di Piacenza. Per il giorno del sì, Francesca Ferragni ha scelto le sorelle Chiara e Valentina come damigelle.

Oggi, però, è proprio Chiara Ferragni a rivelare la location dell'addio al nubilato. Ecco dove sarà.

Valentina Ferragni in vacanza con un ragazzo misterioso: è il nuovo fidanzato?

Chiara Ferragni, relax nella sua nuova villa sul Lago di Como: «Oggi prenderò il sole qui»

Francesca Ferragni, matrimonio a settembre

Dentista come il padre Marco, Francesca Ferragni ha una storia d'amore da diversi anni con Riccardo Nicoletti. Per la precisione, i due stanno insieme dal 2009 e da lui ha avuto un figlio, Edoardo, venuto al mondo il 21 giugno 2022. Pochi mesi prima era arrivata la proposta di matrimonio di Riccardo, a sorpresa.

Chiara Ferragni, addio al nubilato: «Ecco dove»

Chiara Ferragni ha rivelato sui social la location nella quale si svolgerà l'addio al nubilato della sorella. Nelle prossime settimane, infatti, le sorelle voleranno a Mykonos. Francesca Ferragni ha risposto alla sorella che non vede l'ora.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA